العقوبات تخنق إيران.. "لا يمكننا نقل دولار واحد"

بعد إنكار النظام الإيراني بشكل متكرر تأثير العقوبات الأميرکية علی اقتصاد البلاد، اعترف نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بعدم تمكن طهران من نقل أية أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية.

ووفقاً لوكالة "إيسنا"، فقد أكد جهانغيري، الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم".

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كما أضاف: "أشد العقوبات تلك التي تفرضها الأمم المتحدة حيث علی جميع الدول الالتزام بها، لكن عقوبات أميرکا تكون أهم أحياناً من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي".

"الأقسى لحد الآن"

إلى ذلك اعتبر جهانغيري أن العقوبات علی النفط الإيراني هي الأقسى لحد الآن، قائلاً: "نواجه اليوم عقوبات أميرکية لاقت أکبر وأقوی متابعة لتنفيذها في جميع أنحاء العالم، إلی حد أنهم يتابعون الناقلات التي تحمل النفط الإيراني ويتصلون بمسؤولي الدول التي تستقبلها لإيقافها".

ووصف إيصال الدواء عن طريق قناء سويسرية إلی إيران بـ"الدعاية"، لافتاً: "حجم الدواء الذي دخل إيران خلال هذا العام كان بقيمة 3 مليارات دولار وقد دفعنا تكاليفه".