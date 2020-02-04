إيران تسجن موظفين بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأميركية

قال متحدث باسم السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، إن أحكاماً بالسجن صدرت بحق اثنين من العاملين في مؤسسة خيرية بتهمة التجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه).

وأضاف المتحدث غلام حسين إسماعيلي "تم رصد ومحاكمة اثنين من جواسيس سي.آي.إيه كانا يعملان تحت ستار منظمة ومؤسسة خيرية، والحكم عليهما بالسجن عشر سنوات، بتهمة التجسس وخمس سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي".

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحافي نقله الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية على الهواء مباشرة إنه لن يتم الكشف عن اسمي المتهمين لأن الأحكام الصادرة بحقهما ليست نهائية.

الإعدام لإيراني بتهمة التجسس

وكانت إيران قد أعلنت الثلاثاء أن أعلى محاكمها أيدت حكما بإعدام إيراني مدان بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية، وقالت وسائل الإعلام الرسمية إنه كشف تفاصيل البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية لوكالة التجسس الأميركية.

وكشف غلام حسين إسماعيلي، الناطق باسم السلطة القضائية، عن هوية الجاسوس بأنه امير رحيمبور، وقال إن حكم الإعدام سينفذ قريبا. ولم يستطرد بشأن تهم رحيمبور، ولا عمره، أو خلفيته. ولم تكشف وسائل الإعلام الرسمية عن محاميه.

إلا أن تقريراً أوردته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) زعم أن رحيمبور تلقى أموالا من وكالة الاستخبارات المركزية لتسريب تفاصيل البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في التقرير "أثناء تواصله مع وكالة التجسس تلقى (رحيمبور) أموالا طائلة كراتب لتسليم معلومات عن برنامج ايران النووي للوكالة الأميركية". وأضافت أن رحيمبور "كشف عنه وجرت محاكمته وصدر حكم بإعدامه ومؤخرا أيدت المحكمة العليا الوطنية الحكم، وسيعاقب بإذن الله قريبا". لم ترد وكالة الاستخبارات الأميركية على الفور على طلب بالتعليق.