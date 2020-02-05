عقوبات أميركا تحول دون تزويد طائرتين إيرانيتين بالوقود

أعلن وزير الطرق الإيراني، محمد إسلامي، عن تأخر رحلتين دوليتين لطائرتين من الخطوط الإيرانية "هُما" لمدة أكثر من 20 ساعة بسبب عدم تزويدهما بالوقود.

ووفقا لموقع وزارة النقل الإيرانية، أكد إسلامي، الثلاثاء، أن الرحلتين تأخرتا في أمستردام ولندن، بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم عدم تزويدهما بالوقود بسبب العقوبات.

ووصف وزير الطرق الإيراني هذا الأمر بأنه "غير إنساني"، ويتعارض مع القانون.

وبسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران، تمتنع بعض الدول عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.

هذا ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مرتضى دهقان، معاون مدير منظمة الطيران الإيرانية، أنه سيتقدم بشكوى إلى أمين عام ورئيس هيئةالطيران العالمية لعدم تزويد الطائرتين بالوقود اللازم.

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وأضاف دهقان أن عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود يهدف إلى "عزل طهران عن العالم".

يذكر أنه بسبب قرار عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، علقت طائرة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل حوالي عام في مطار ميونيخ الدولي، وتأخرت لعدة ساعات، بسبب امتناع شركات الألمانية من تزويد الطائرة بالوقود التزاما بالعقوبات الأميركية على طهران.

وخلال العام الماضي، امتنعت تركيا أيضاً عن تزويد بعض الطائرات الإيرانية بالوقود في مطار اسطنبول الدولي.