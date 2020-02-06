إيران.. السجن 31 عاماً لثلاث ناشطات لانتقادهن الحجاب

أيدت محكمة التمييز الإيرانية أحكاما بالسجن مجموعها 31 عاماً ضد 3 ناشطات أقمن فعاليات تنتقد قانون الحجاب الإجباري.

والناشطات هن ياسمين آرياني، ومنيرة عربشاهي، وموجغان كيشافارز، واللواتي اعتقلن في شهر مارس من العام الماضي، عقب الاحتفال بيوم المرأة العالمي عندما قمن بتوزيع الورود على المارة في مترو طهران.

وقال أمير رئيسيان، محامي الناشطات عبر "تويتر" إن الحكم على موكلاته الثلاث صدر بتهمة "نشر الفساد والفحشاء" على خلفية رفضهن "الحجاب الإجباري" في إيران.

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وأكد أن المحكمة لم تسمح للمحامين أن يدخلوا قاعة المحكمة أثناء التحقيق ولا حتى عندما صدر الحكم على المتهمات الثلاث.

وخلال العامين الأخيرين تم اعتقال العديد من الناشطات مثل فرشته ديدني وصبا كرد افشاري، وعدد آخر من النساء الإيرانيات لرفضهن الحجاب الإجباري.

وأعلنت شرطة طهران العام الماضي في شهر فبراير عن اعتقال 29 امرأة لمشيهن في شوارع طهران دون ارتداء الحجاب.

وكانت منظمة العفو الدولية قد احتجت في وقت سابق على حرمان المتهمات من الحق في الاتصال بمحام للدفاع عنهن.

وذكرت المنظمة في بيان أن اعتقال الناشطات الثلاث جاء على خلفية مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على مواقع التواصل يظهر قيام هؤلاء الناشطات في اليوم العالمي للمرأة في المترو، وهن يقمن بتوزيع الورود على المسافرات في قسم النساء دون أن يكن يرتدين الحجاب ويتحدثن عن حقوق المرأة في إيران.

وتقول العفو الدولية إن السلطات وجهت إليهن تهما بارتكاب جرائم خطيرة لمجرد قيامهن بالاحتجاج السلمي على قوانين الحجاب الإجبارية المهينة والتمييزية في إيران.

وذكرت أن مقاضاتهن تأتي كجزء من حملة أوسع منذ يناير 2018 ضد المدافعات عن حقوق النساء اللائي يقمن بحملات ضد قوانين الحجاب القسري.