إيران تزيل دمى الملابس من محال طهران.. "تنشر الإباحية"

بدأت الشرطة الإيرانية في العاصمة طهران، الجمعة، في إزالة دمى عرض الملابس أو ما يعرف بـ"المانيكان" من واجهات المحال التجارية.

وفي التفاصيل، أعلن مساعد رئيس قسم الرقابة على الأماكن العامة التابع لشرطة الأمن في طهران، نادر مرادي، عن بداية تنفيذ خطة إزالة دمى عرض الملابس من نوافذ المتاجر، بسبب أنها تعمل على "إشاعة الحداثة الغربية والإباحية" في المجتمع، حسب وصفه، وفق ما نقلته صحيفة "إيران إنترناشيونال".

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كما أضاف "أن بعض دمى العرض الموجودة في نوافذ عرض متاجر بيع الملابس تؤدي بطريقة ما إلى تعزيز إشاعة الحداثة الغربية ونشر ثقافة المجون والخلاعة، ومن شأنها تقويض ثقافة العفاف والحجاب في المجتمع".

خلع الحجاب بالسيارة

هذا وأعلن مرادي عن بدء مشروع "تأهيل متاجر الملابس" خلال الأسبوع المقبل. وقال إنه "سيتم التعامل مع أولئك الأشخاص الذين يقومون ببيع الملابس على الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي، دون مراعاة القوانين، وفي حال إصرارهم على مواصلة نشر نوافذ عرض متاجرهم بالمخالفة للشؤون الإسلامية".

في المقابل، قال قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري: "سيتم التعامل القانوني مع كل من تخلع حجابها في السيارة، وذلك لأننا نعتقد أن هذا العمل السيئ ينتهك الأعراف السائدة". ولفت إلى أن "هذه المهمة مخولة إلينا من قبل الحرس الثوري".

أحكام بالسجن

يذكر أن محكمة التمييز الإيرانية أيدت أمس الخميس، أحكاماً بالسجن مجموعها 31 عاماً ضد 3 ناشطات أقمن فعاليات تنتقد قانون الحجاب الإجباري. والناشطات هن ياسمين آرياني، ومنيرة عربشاهي، وموجغان كيشافارز، واللواتي اعتقلن في شهر مارس من العام الماضي، عقب الاحتفال بيوم المرأة العالمي عندما قمن بتوزيع الورود على المارة في مترو طهران.

وقال أمير رئيسيان، محامي الناشطات عبر "تويتر" إن الحكم على موكلاته الثلاث صدر بتهمة "نشر الفساد والفحشاء" على خلفية رفضهن "الحجاب الإجباري" في إيران.