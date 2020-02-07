مطالبات لرئيس وزراء كندا بعدم استئناف العلاقات مع إيران

دعا عدد من المحامين الإيرانيين - الكنديين رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى عدم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني.

وكتبوا في رسالة مفتوحة أن "إقامة علاقة مع إيران من شأنها أن تؤدي إلى إضفاء الشرعية على نظام غير شرعي".

موضوع يهمك في وقت تتواصل مباحثات اللجنة العسكرية الليبية في يومها الخامس بجنيف، الجمعة، تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث تسعى إلى إنجاز... مباحثات جنيف مفتوحة.. والحوار السياسي الليبي بـ26فبراير المغرب العربي

كما أشاروا إلى سجل طهران في انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفين أن "إيران منذ إنشائها تعاملت بعداء ضد الأقليات الدينية، والمفكرين الأحرار، والمعارضين السياسيين"، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

تقويض جهود المحتجين

إلى ذلك أكدوا أن إعادة العلاقات مع طهران يمكن أن تقوّض جهود المتظاهرين الذين احتجوا سلمياً للدفاع عن حقوق الإنسان والتغيير الديمقراطي.

وطالبت الرسالة المذكورة حكومة كندا إلى بذل المساعي من أجل جر النظام الإيراني إلى المحكمة الدولية، بغية تحقيق العدالة ودفع تعويضات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية.

يذكر أن حكومة المحافظين، التي سبقت حكومة ترودو في كندا، كانت قد قطعت العلاقات مع النظام الإيراني عام 2012، وأغلقت سفارتها في طهران، وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين من أوتاوا.