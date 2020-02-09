مسؤول إيراني يكشف تفاصيل لقاء جمعه بوفد محمد مرسي

أفصح المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير حسين عبد اللهيان، عن لقاءات أجراها مع وفد أرسله الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إلى طهران.

وكشف أمير حسين عبد اللهيان في منتدى حمل عنوان "دور سليماني في أمن واستقرار المنطقة والعالم"، الأحد، عن زيارته إلى مصر عام 2012، قائلا: "في ذروة التطورات في مصر عام 2012 وبعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر وهو من الإخوان المسلمين، ذهبت إلى مصر، وتقرر أن تزور الحلقة المقربة من مرسي، إيران حيث أتوا ووقعوا اتفاقيات معنا".

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وأفاد بأن "الوفد المصري عندما زار طهران طلب لقاء قاسم سليماني ولو لخمس دقائق، وقالوا لنا إن مرسي طلب منهم لقاء سليماني.. وقالوا إن سليماني يدعم الثوار وهذا الأمر جيد جدا بالنسبة لنا أن نقول في مصر إننا التقينا بالجنرال سليماني".

وقال عبد اللهيان إنه "أبلغ قاسم سليماني أن الوفد المصري يريد أن يلتقي به، فكان رده أنه في حال كانت مباحثات المصريين إيجابية سألتقي بهم، وهذا ما فعله، حيث التقى بهم وتبادل معهم التحية".

وأردف قائلا إنه وخلال لقاء سليماني بالوفد المصري طرح عليهم بعض الملاحظات لكنهم لم يعملوا بها، مشيرا إلى أنه وبعد سقوط مرسي التقى ببعضهم وصرحوا بأنهم لو عملوا بنصائح سليماني لما حل بهم ما حدث في مصر.