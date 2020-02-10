بالصور.. حطام قمر إيران الصناعي "ظفر" الفاشل

نشر موقع "عصر هامون" المحلي الإيراني حطام قمر إيران الصناعي "ظفر" الذي سقط بعد تجربة فاشلة في صحراء إقليم بلوشستان، جنوب شرق إيران.

وذكر الموقع أن مواطنين عثروا على حطام القمر الصناعي عقب انتشار أخبار حول سماع صوت مخيف في غابة سيرجان، في محافظة سيستان وبلوشستان.

ونقل الموقع عن المساعد الأمني لمحافظ بلوشستان أنه "بعد التحقيقات الأولية في المنطقة ومن القطع التي وجدناها متناثرة فوق الأرض، رجحنا أن يكون هذا الصوت المخيف والحطام الذي عثر عليه يعود إلى قمر "ظفر" الصناعي الذي سقط في منطقة غير مأهولة بالسكان".

هذا بينما أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، من أن القمر الصناعي وقع في المحيط الهندي.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية قد أقر بأن بلاده أطلقت قمرها الصناعي محلي الصنع "ظفر"، الأحد، لكنه لم يصل إلى مداره.

رابع تجربة فاشلة

وتعد هذه رابع تجربة فاشلة تقوم بها إيران لإطلاق قمر "ظفر" بعد فشل إطلاق أقمار "سيمرغ و" "ناهيد "وبيام" خلال العامين الماضيين.

ويعد برنامج الفضاء الإيراني مصدر قلق للولايات المتحدة وأوروبا، لأن الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج كصواريخ باليستية طويلة المدى تحمل رؤوسا نووية.

وتطالب الولايات المتحدة بإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وفق قرار مجلس الأمن 2231 التابع للأمم المتحدة الذي يحظر على إيران تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وكانت تقارير قد أشارت في أغسطس/آب الماضي، إلى أن إيران قامت بطلاء منصة الإطلاق في قاعدة "خميني" لإطلاق الصواريخ، التي أجرت فيها سابقا اختبارات فاشلة.

وكانت إيران قد فشلت في تجربتين لإطلاق قمرين صناعيين بواسطة صاروخين بعيدي المدى في غضون دقائق، وذلك في 15 يناير/كانون الثاني و5 فبراير/شباط 2019. وذكرت تقارير أميركية حينها أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نفذت برنامجاً سرياً لتعطيل اختبارات الصواريخ الإيرانية.