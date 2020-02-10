رابع طائرة إيرانية تهبط اضطرارياً خلال أسبوعين

عادت طائرة رکاب إيرانية أدراجها إلى مطار کرمان، بعد 30 دقيقة من إقلاعها إلى جزيرة کيش مساء الأحد، بسبب عطل فني، وهي رابع طائرة تهبط اضطرارياً في غضون أسبوعين، وفق ما ذكرت وسائل إيرانية.

ونقلت وکالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن رئيس مطار "هاشمي رفسنجاني" في محافظة کرمان جنوب إيران، علي قاسم زاده، قوله إن طائرة "ماهان" التابعة لشرکة طيران الخطوط الإيرانية "إيران إير" هبطت اضطراريا بسبب عطل فني، بعد 30 دقيقة من تحليقها".

وقال قاسم زاده إن "الطيار اكتشف عطلاً فنيا وقرر العودة ثم استؤنفت الرحلة بعد أن تم إصلاح الخلل من قبل المختصين".

يذکر إن إيران تعاني من مشاکل کثيرة في صيانة طائرات الرکاب المتهالكة بسبب العقوبات الاقتصادية، ما تسببب في تزايد حوادث الطيران.

وفي الأول من فبراير انحرفت طائرة رکاب تابعة لشرکة "إيران إير" عن المدرج أثناء هبوطها في مطار محافظة کرمانشاه غرب البلاد عندما کانت تحمل 130 مسافراً.

وفي ذات الأسبوع سبقتها طائرة رکاب أخرى کانت تحمل على متنها 150 راکباً، حيث خرجت عن المدرج ودخلت أحد الشوارع بمدينة معشور في إقليم الأهواز جنوب غرب إيران.

هذا، بينما لا تزال إيران تعاني من عواقب إسقاط الطائرة الأوکرانية، حيث يطالب محامون کنديون إيران بتعويض ذوي ضحايا الطائرة الأوکرانية التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخين في الثامن من يناير، بمبلغ لا يقل عن 1.1 مليار دولار.