وفاة امرأة في إيران.. والمشتبه به "كورونا"

توفيت امرأة إيرانية بسبب ما يشتبه بأنه عدوى فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت صحيفة "إيران" اليومية الرسمية" الأربعاء، دون أن تذكر مصادر للنبأ.

كما أوضحت الصحيفة أن المرأة البالغة من العمر 63 عاماً، توفيت في مستشفى بطهران الاثنين، وأن السلطات أمرت بفتح تحقيق في سبب الوفاة.

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، التقرير، قائلاً: "لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا في إيران".

موضوع يهمك على الرغم من تعهد الأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر برلين، الذي عقد الشهر الماضي بشأن ليبيا، ومنها تركيا، بوقف التدخلات... انتهاك جديد.. درون تركية و"دفاع جوي" في مطار معيتيقة المغرب العربي

يشار إلى أن السلطات الصحية الإيرانية أعلنت مراراً أنه لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.

والأسبوع الماضي، أوقفت إيران جميع الرحلات الجوية إلى وجهات مختلفة في الصين بسبب تفشي كورونا.

كما أعلن وزير الصحة، سعيد نمكي، الأسبوع الماضي، عن إعادة 70 طالباً إيرانياً من مدينة ووهان الصينية، ووضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

إلى ذلك أعلنت الصين، الأربعاء، أقل عدد من حالات فيروس كورونا الجديد منذ نهاية يناير/كانون الثاني.

44653 حالة في الصين

وذكر مسؤولو الصحة الصينيون أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ الآن 44653 حالة، منها 2015 حالة مؤكدة في 11 فبراير/شباط، وهو أقل معدل زيادة يومي في الحالات الجديدة منذ 30 يناير.

كما عدلت الصين الأسبوع الماضي تعليمات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، حيث قالت إن تسجيل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض يجب أن يقتصر على تلك التي تبدو عليها مؤشرات الحاجة لرعاية سريرية، لكن لم يتضح إن كانت بيانات الحكومة السابقة قد شملت حالات لم تظهر عليها أعراض الإصابة.

وزاد عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 97 حالة ليصل إلى 1113 شخصاً حتى نهاية الثلاثاء.