وزير الاتصالات الإيراني يثير الجدل بصورة.. ثم يحذفها

اعتذر وزير الاتصالات الإيراني، جواد آذري جهرمي، الأربعاء، عن صورة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، تظهر بدلة فضاء مزيفة مرفقة بهاشتاق "مستقبل باهر"، في إشارة إلى مستقبل إيران بالفضاء.

وتعرض جهرمي للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شبهوا البدلة بأنه "بدلة تنكرية"، وأجبروه على حذفها والاعتذار.

هذا وألقى جهرمي باللوم على فريق الدعاية في وزارته، وقال "إنهم ارتكبوا خطأ فادحاً باختياره هذه الصورة"، وقدم اعتذاره وقال إنه حذف الصورة من حسابه على تويتر.

وكشف صحافي من الأحواز متخصص بالشأن الإيراني، في تغريدة نشرها على تويتر، أن البدلة التي عرضها الوزير أنها بدلة قيمتها 20 دولارا فقط. حيث تم إدخال تعديلات عليها باستخدام برنامج "فوتوشوب"، لإزالة علامة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية (ناسا)، وإضافة العلم الإيراني إليها، ثم أرفقها الوزير بهاشتاغ #"مستقبل_باهر.

ويتزامن الاعتذار مع فشل إيران الأحد الماضي، في وضع قمر صناعي في المدار بعد محاولتين فاشلتين في العام الماضي، حيث قال مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية إن بلاده أطلقت قمرها الصناعي محلي الصنع "ظفر"، لكنه لم يصل إلى مداره.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المسؤول قوله: "تم إطلاق القمر بنجاح، وحققنا معظم أهدافنا، لكن القمر الصناعي "ظفر" لم يصل إلى مداره كما كان مخططا".

ويمثل إطلاق القمر الصناعي الخطوة الأحدث في برنامج تقول الولايات المتحدة إنه يساعد إيران على تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وتنفي طهران أن يكون برنامجها الفضائي ستارا للتطوير الصاروخي.