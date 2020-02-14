إيران تؤكد الهجوم الإلكتروني على بنيتها التحتية

أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، أن الهجوم الإلكتروني الأخير على البنية التحتية الإيرانية كان بمثابة نوع من المراقبة وحجب الخدمات، نقلا عن وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وقال إن "إيران تحتاج إلى أن تكون أكثر حرصا في إنشاء شبكة المعلومات الوطنية حتى يتم تقديم أفضل خدمة لاستمرارية واستدامة الشبكة في حال حدوث هجوم كبير".

موضوع يهمك سارت عارضات أزياء يرتدين أثوابا من الشوكولاتة على ممشى في بروكسل ليل الخميس في عرض جمع بين مصممي الأزياء الراقية ومنتجي... الموضة تعانق الشوكولاتة بعرض للأزياء في بلجيكا العربية ستايل

وذكر المسؤول الإيراني أن هذه "النوعية من الهجمات تجعل الخدمات بعيدة المنال".

وألمح إلى أن الهدف من هذا الهجوم ربما يكون التمهيد "لتنفيذ هجوم أكبر".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتهم جلالي الولايات المتحدة بشن حرب سيبرانية ضد منشآت إيران وبنيتها التحتية.

وقال إن "الولايات المتحدة أعلنت رسمياً الحرب الإلكترونية ضد طبقة البنية التحتية السيبرانية الإيرانية".

وأضاف وقتذاك: "أعلن الأميركيون لأول مرة أنهم هاجموا طبقات البنية التحتية البحرية والغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك رداً على قيام القوات الإيرانية بإسقاط طائرة أميركية بدون طيار في 20 يونيو/حزيران 2019".