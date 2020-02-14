إيران.. مقتل ضابط استخبارات في إيران على يد مجهولين

أعلن قائد شرطة مدينة عنبر آباد في محافظة كرمان (جنوب وسط إيران)، اليوم الجمعة، عن مقتل الملازم أول حميد رياحي، نائب استخبارات شرطة المدينة، مساء الخميس 13 فبراير/شباط الجاري على أيدي مجهولين.

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وفي مقابلة مع وكالة "تسنيم" للأنباء القريبة من الحرس الثوري، قال العقيد محمود بيدشكي قائد الشرطة في المدينة: "لقد قُتل نائب رئيس مخابرات الشرطة، رياحي، برصاص أشخاص مجهولين".

وعن تفاصيل الحادث قال بيدشكي: "كانت قوات مخابرات شرطة المدينة تقوم بدوريات في منطقة مختار آباد، حيث تم إطلاق النار عليها من قبل مجهولين".

وأضاف أن شرطيين آخرين جرحوا خلال الحادثة نفسها، وتم نقلهم إلى المستشفى.

من جهته، قال محمود رئيسي، حاكم مدينة عنبر آباد: "بعد تلقي خبر مقتل نائب جهاز المخابرات بالمدينة، عُقد اجتماع لمجلس المحافظة. وبعد أقل من 24، توفي القاتل في اشتباك مع قوى الأمن في قرية كهور نارنجك في محيط مدينة كهنوج".

يذكر أن مدينة عنبر آباد تقع جنوب محافظة كرمان.