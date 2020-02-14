قراصنة إيرانيون يستهدفون جامعات أميركية وأوروبية

ذكرت وسائل إعلام هولندية أن شبكة من قراصنة الإنترنت (الهاكرز) الإيرانيين استهدفوا جامعات أميركية وأسترالية وأوروبية، حيث تسللوا إلى أجهزة وشبكات الحواسيب التابعة لها.

وأفادت "مؤسسة البث الهولندية" NOS في تقرير نشرته اليوم الجمعة، مستشهدةً بنتائج توصلت لها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" PricewaterhouseCoopers الاستشارية، بأن قراصنة إيرانيين مدعومين من الحكومة الإيرانية استهدفوا الجامعات الأميركية والأسترالية والأوروبية خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد التقرير أن القراصنة حاولوا الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك أنظمة الكمبيوتر في ثلاث جامعات هولندية.

وكان المتسللون يحاولون الوصول إلى نتائج البحوث العلمية في الجامعات الهولندية. كما حاولوا سرقة محتويات الفصول الدراسية ومحتوى كتب المناهج، وفقا للتقرير.

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وقالت مؤسسة البث نقلاً عن جروين نابر، أخصائي الأمن الإلكتروني، إن المخترقين كانوا يحاولون سرقة مواد أكاديمية لاستخدامها في مدارس إيرانية.

ولم يتضح إن كانت محاولات الاختراق قد نجحت.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية توترت بين هولندا وإيران خلال السنوات الأخيرة، على خلفية اغتيال اثنين من المعارضين الإيرانيين الذين يحملون جنسيات هولندية، والذين تم قتلهما أمام منزليهما في أمستردام ولاهاي عامي 2015 و2017.

وكان وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قد أعلن عن تورط أجهزة استخبارات إيران في الاغتيالين. وقامت هولندا بطرد دبلوماسييْن إيرانييْن إثر ذلك، في حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين بوزارة الاستخبارات الإيرانية.