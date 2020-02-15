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انفجار في قاعدة جوية في الأهواز بإيران.. والسبب ذخائر قديمة

المصدر: دبي – العربية.نت
مدينة الأهواز التي وقع الانفجار على مقربة منها (أرشيفية)
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وقعت انفجارات، اليوم السبت، في القاعدة الجوية الخامسة في العميدية، جنوب مدينة الأهواز الإيرانية، المطلة على الخليج العربي.

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ونقل موقع إلكتروني إيراني عن قائد إسناد الدفاعات الجنوبية في منطقة جنوب غربي إيران قوله إن الانفجارات ناجمة عن انفجار ذخائر قديمة منتهية الصلاحية.

ونفى المسؤول العسكري الإيراني وجود أي خطر على المواطنين.

كما نقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن أصوات الانفجارات وصلت إلى بلدات مجاورة.

كما أكد الشهود أن الهزات استمرت لمدة 20 ثانية أعقبت الانفجارات، وقد تسببت بتشقق جدران المنازل.

كلمات دالّة

#إيران, #الأهواز, #العميدية, #قاعدة إيرانية, #أسلحة إيران

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