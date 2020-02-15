انفجار في قاعدة جوية في الأهواز بإيران.. والسبب ذخائر قديمة

وقعت انفجارات، اليوم السبت، في القاعدة الجوية الخامسة في العميدية، جنوب مدينة الأهواز الإيرانية، المطلة على الخليج العربي.

موضوع يهمك قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لا تمول "ميليشيات بل أشخاصاً يؤيدوننا"، بحسب تعبيره، وذلك خلال... ظريف: "انتقام" إيران لمقتل سليماني لم ينتهِ بعد إيران

ونقل موقع إلكتروني إيراني عن قائد إسناد الدفاعات الجنوبية في منطقة جنوب غربي إيران قوله إن الانفجارات ناجمة عن انفجار ذخائر قديمة منتهية الصلاحية.

ونفى المسؤول العسكري الإيراني وجود أي خطر على المواطنين.

كما نقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن أصوات الانفجارات وصلت إلى بلدات مجاورة.

كما أكد الشهود أن الهزات استمرت لمدة 20 ثانية أعقبت الانفجارات، وقد تسببت بتشقق جدران المنازل.