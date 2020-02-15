ظريف: "انتقام" إيران لمقتل سليماني لم ينتهِ بعد

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لا تمول "ميليشيات بل أشخاصاً يؤيدوننا"، بحسب تعبيره، وذلك خلال حديثه بمؤتمر ميونخ للأمن.

وأضاف ظريف أن هناك تبعات من "الناس" على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، "ولا يمكننا التحكم بها"، مشدداً على أن "انتقام إيران لمقتل سليماني لم ينتهِ بعد".

يُذكر أن سليماني قُتل بضربة أميركية في 2 يناير قرب مطار بغداد.

وقال ظريف إن الأميركيين قتلوا سليماني، فيما كان يقوم "بمهمة سلام".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتغيير النظام في إيران، مشيراً إلى أنها "تسعى لذلك منذ 41 عاماً".

وعن السياسة الأميركية تجاه بلاده، قال ظريف: "نحن نعيش وقتا خطيرا بسبب سياسات إدارة دونالد ترمب".

وأشار إلى أن ترمب ينتظر انهيار إيران منذ مدة طويلة، "وكان يعتقد أن قتل سليماني سيجعلنا نركع".

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وكان بومبيو قال، الجمعة، إن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، مشدداً على أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا.

وقال بومبيو بتغريدة على حسابه في "تويتر": "البحرية الأميركية اعترضت 385 صاروخاً إيراني الصنع ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن. مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم في تحديها لمجلس الأمن الدولي".

وأضاف بومبيو: "يجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك الآن لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها، والذي ينتهي قريباً".