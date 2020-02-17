ألمانيا تفرج عن معتقل إيراني اتهم بخرق عقوبات أميركية

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن إيرانياً عاد لبلاده إثر جهود دبلوماسية بذلتها طهران للإفراج عنه في ألمانيا التي كان معتقلاً فيها بسبب خرقه العقوبات الأميركية.

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في التفاصيل، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث، عباس موسوي، قوله إن الرجل، ويدعى أحمد خليلي، عاد برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي كان في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن.

بالمقابل، أحجمت السلطات الألمانية عن التعليق على القضية.

وقال موسوي وفقاً لما نقله التلفزيون الرسمي "السيد أحمد خليلي، وهو مواطن إيراني اعتقل في ألمانيا بطلب من وزارة العدل الأميركية، وعاد إلى إيران مع وزير الشؤون الخارجية.

يذكر أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة كان قد تصاعد منذ مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أميركية في بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني، وردت إيران بعد أيام بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أميركية.