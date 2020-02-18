طهران تفرج عن ألماني.. هل حصل تبادل سجناء؟

أعلنت إيران الثلاثاء أنها أفرجت عن ألماني محكوم بالسجن لثلاث سنوات مقابل إطلاق سراح إيراني موقوف في ألمانيا ومهدد بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي "أصرينا على عودة المواطن الإيراني أولا. وقد غادر الأراضي الألمانية ووصل إلى الأراضي الإيرانية، والإثنين قمنا بالإفراج عن المواطن الألماني الذي عاد إلى بلده".



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي أعلن، الاثنين، أن إيرانياً عاد لبلاده إثر جهود دبلوماسية بذلتها طهران للإفراج عنه في ألمانيا التي كان معتقلاً فيها بسبب خرقه العقوبات الأميركية.

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وفي حين امتنعت السلطات الألمانية عن التعليق، قال موسوي إن الرجل، ويدعى أحمد خليلي، عاد برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي كان في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن.

كما أضاف وفقا لما نقل التلفزيون الرسمي "السيد أحمد خليلي، وهو مواطن إيراني اعتقل في ألمانيا بطلب من وزارة العدل الأميركية، وعاد إلى إيران مع وزير الشؤون الخارجية".

يذكر أن من شأن تلك الخطوة أن تثير غضب الولايات المتحدة التي شددت في الفترة الأخيرة العقوبات على إيران وكل من يتعامل معها. كما تصاعد التوتر بين البلدين منذ مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أميركية في بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني، وردت إيران بعد أيام بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أميركية.