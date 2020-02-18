عشية الإنتخابات.. إيران تستحضر ملكاً احتل غزة ولبنان

تسعى السلطات الإيرانية، إلى الإستنجاد بكافة الوسائل المتاحة لضمان إجراء إنتخابات برلمانية تحافظ على "ماء وجه النظام" كما قالها المرشد الأعلى علي خامنئي الثلاثاء، في ظل دعوات لمقاطعتها.

وحاول خامنئي التأكيد على أهمية التصويت في الإنتخابات وقال أن "المشاركة في التصويت هو جهاد عام وحكمها الشرعي واجب" على حد زعمه.

موضوع يهمك من قلب بؤرة فيروس كورونا في ووهان بمقاطعة هوباي في الصين روى الشاب اليمني وهيب أحمد سعد المنصوب العالق في سكنه الجامعي... يمني عالق في بؤرة كورونا: حياتنا جحيم وننتظر إجلاءنا العرب و العالم

ولكن المثير للإنتباه هو لجوء النظام إلى رموز إيرانية فارسية قديمة كان يحاربها في الأمس القريب ويصف رموزها بأنهم "طغاة"، إلا إنه اليوم يقدم على إستحضارها لحث الجماهير على المشاركة في هذه الإنتخابات عبر دغدغة مشاعرهم القومية الفارسية.

وفي عشية الإنتخابات قامت بلدية طهران بنصب لوحة للملك المؤسس للسلالة الأخمينية "قوروش الكبير" في أحد الشوارع الكبيرة في العاصمة الإيرانية، ويظهر في وسط اللوحة، خارطة لإيران بحدودها الحالية باللون الأبيض وحولها أراض باللون الأصفر كان الأخمينيون إحتلوها قبل 2500 سنة.

والأمر لا يتوقف عن هذا الحد بل كُتب على الجانب الأيسر من اللوحة عبارة باللغة الفارسية: "إيران الغد، هي إمتداد لطموحات قوروش، وتحافظ على عمقها الإستراتيجي"، أما على الجانب الأيمن كُتب: "كان قد حول قوروش الأخميني الاراضي من سند وسيحون في الشرق إلى غزة ولبنان في الغرب قاعدة له".

هذة اللوحة هي في واقع الأمر تبرر تدخلات إيران في المنطقة من خلال الميليشيات التابعة لها، وتحاول أيضا إضفاء الشرعية القومية الفارسية على سياستها التوسعية من الشرق إلى الغرب، كما تأتي ردا على المحتجين الإيرانيين الذين نددوا بسياسات بلادهم الإقليمية من خلال شعارات "لا لغزة لا للبنان، روحي فداءا لإيران" و"إتركوا سوريا وفكروا بحالنا"، حيث تكررت مرار وتكرارا منذ 2009 إلى 2020 في كافة المظاهرات التي عمت مختلف المدن الإيرانية.

وبخصوص الإنتخابات هناك توقع إستطلاعي أن 75% من سكان العاصمة طهران لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في21 فبراير الحالي، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى الجامعات الإيرانية.

في المقابل، حث المرشد الإيراني علي خامنئي الناخبين في البلاد على الإقبال بكثافة على التصويت "درءاً للأعداء"، بحسب تعبيره.