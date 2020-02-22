إيران تحتجز سفينة أجنبية في خليج عمان

في استمرار لتهديداتها للملاحة الدولية، احتجزت إيران، السبت، سفینة أجنبية في ميناء جاسك بخليج عمان، كما وجهت لطاقم السفينة تهمة "تهريب الوقود"، وفق زعمها.

وقال قائد خفر السواحل الإيرانية في محافظة هرمزغان جنوب البلاد، حسين دهكي، إنه "تم احتجاز سفينة أجنبية في خليج عمان وسحبها إلى ميناء جاسك، بينما كانت تهرب مليون لتر من الغازوئيل بشكل غير قانوني"، وفق تعبيره.

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كما أضاف أنه تم اعتقال 13 بحاراً كانوا على متن السفينة، مؤكداً أن جميعهم أجانب.

إلى ذلك لم يكشف المسؤول الإيراني عن الدول التي تتبع لها السفينة أو وجهتها، كما لم يكشف عن جنسية البحارة المعتقلين.

تهديدات إيرانية

وتتخوف دول كبرى من إعاقة إيران لحركة الملاحة على خلفية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع النفط في أعقاب انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي. في حين أكد مسؤولون إيرانيون مرات عديدة أن بلادهم ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير النفط وأن منعها من تصدير النفط سيعني "منع المنطقة كلها من ذلك"، وفق زعمهم.

وكانت طهران قد هددت مراراً في أوقات سابقة بإغلاق مضيق هرمز، إن لم تستطع تصدير نفطها، في حين أكدت الولايات المتحدة أنها لن تسمح بتهديد الملاحة الدولية في تلك المنطقة.

مهام دولية حماية لمضيق هرمز

يذكر أن واشنطن تقود مهمة بحرية لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن تشمل بريطانيا.

كما تقود فرنسا مهمة أوروبية منفصلة، بدورها أرسلت اليابان وروسيا وكوريا الجنوبية والصين أيضاً قطعاً بحرية إلى المنطقة.