إيران تسجل سادس حالة وفاة بكورونا

سجلت إيران مساء السبت سادس حالة وفاة بفيروس كورونا، وفق التلفزيون الرسمي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، قد أعلن عبر التلفزيون الرسمي في وقت سابق السبت، عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بكورونا في البلاد ووفاة أحد المصابين، دون أن يذكر أين وقعت حالة الوفاة الأحدث، ما رفع عدد الإصابات وقتها إلى 28، والوفيات إلى 5.

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ومعظم حالات الإصابة في مدينة قم التي تبعد 120 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة طهران.

إلى ذلك دعا مسؤولو الصحة الخميس إلى تعليق كل التجمعات الدينية في قم.

كما قررت إيران تعليق الرحلات الدينية إلى العراق بسبب المخاوف من فيروس كورونا، حسبما أفاد مسؤول يشرف على هذه الرحلات السبت.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن العراق أعلن الخميس حظر مرور الإيرانيين من المنافذ الحدودية لمدة ثلاثة أيام خشية انتشار المرض.

وصدر القرار بعدما قررت الخطوط الجوية العراقية تعليق رحلاتها إلى إيران.

يذكر أن فيروس كورونا ظهر في الصين أولاً لكنه ينتشر في عدد متزايد من الدول.