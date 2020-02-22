إيران.. مقتل عنصرين من حرس الحدود باشتباكات مسلحة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عنصرين من حرس الحدود قتلا فجر السبت باشتباكات مع مجموعة مسلحة في منطقة، جكيغور بإقليم بلوشستان جنوب شرقي ايران.

إلى ذلك، أعلنت قوات حرس الحدود الإيرانية في بيان أنها تصدت للمسلحين المهاجمين وقامت بإطلاق نيران ثقيلة ضدهم، مما أرغمهم على التراجع إلى الأراضي الباكستانية.

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وذكر البيان أنه خلال الاشتباك قتل اثنان من قوات فوج حرس الحدود في جكيغور، وهما نائب الضابط أحمد رحماني فرد والجندي المكلف أحمد توکلي.

كانت هذه المنطقة خلال السنوات الماضية مسرحاً لاشتباكات دامية بين حرس الحدود والحرس الثوري الإيراني من جهة وجماعة " جيش العدل" البلوشية المسلحة من جهة أخرى.

ولم تتبن أي مجموعة مسؤولية هذا الهجوم.

يذكر أن جماعة "جيش العدل" تتخذ من الجبال الوعرة الواقعة بين إيران وباكستان، وكذلك إقليم بلوشستان الباكستاني ملاذا لها، لكنها صنفت من قبل وزارة الخارجية الأميركية في 3 يوليو/تموز 2019، في قائمة المنظمات الإرهابية.

وكثرت في الفترات الأخيرة، الهجمات المسلحة على مقرات حرس الحدود والحرس الثوري الإيراني في إقليم بلوشستان الذي يقول سكانه إنهم يعانون من حرمان واضطهاد وتمييز، من قبل السلطة المركزية في طهران.