بسبب كورونا.. إيران تعلق الرحلات الدينية إلى العراق

أفادت إيران، السبت، بوفاة شخص من بين 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 5 وعدد الإصابات إلى 28.

في سياق متصل، علقت إيران الرحلات الدينية إلى العراق، بسبب مخاوف من انتشار كورونا.

موضوع يهمك أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أن محادثات وقف إطلاق النار تسير في "الاتجاه الصحيح"، لكنه أوضح أنه... المبعوث الأممي: شروط الجيش الليبي معقولة المغرب العربي

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، السبت، أن اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا تنصح العراقيين بعدم السفر إلى إيران حرصاً على سلامتهم.

التجارة مستمرة

إلى ذلك أكدت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، السبت، أن التجارة مع إيران مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات للفحص الطبي.

وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي، في بيان، إن"اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا وحسب الأمر الديواني 55 لعام 2020 مستمرة وبوتيرة عالية لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول الفيروس إلى البلاد"، لافتاً إلى أن"الاجتماع اتخذ سلسلة من التوجيهات الملزمة، منها التأكيد على أن الحركة التجارية بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

كما أضاف الوائلي أن"الإجراءات تتضمن أيضاً إخضاع المسافرين العراقيين الوافدين إلى الفحص من قبل المفارز الطبية المتواجدة في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة 3 أيام للوقوف على آخر المستجدات بخصوص المرض"، مشيراً إلى أن"اللجنة المجتمعة نصحت العراقيين بعدم السفر لإيران حرصاً على سلامتهم".

وأوضح أن"الإجراءات التي تقدمها الهيئة ستلحقها إجراءات أخرى في ضوء المستجدات على أرض الواقع، وبتنسيق عالٍ مع منظمة الصحة العالمية"، مبيناً أن"اللجنة اتفقت في اجتماعها مع السفير الإيراني في العراق بتوجيه الدعوة لحضور وزير الصحة الإيراني للوقوف على آخر المستجدات الصحية وإجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس كورونا ليتسنى للجنة اتخاذ قرارات لاحقة وفق المعطيات والمستجدات الصحية".