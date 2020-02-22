"لقاء موبوء".. مسؤول إيراني يعزل نفسه بسبب كورونا

بعد أن كانت نفت محافظة طهران إصابته، أعلن رئيس مجلس المحافظة، محسن هاشمي، أنه اجتمع سابقاً بعمدة المنطقة 13 في طهران، مجتبی رحمن زاده، الذي أجرى 4 فحوص أثبتت 3 منها أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال هاشمي، السبت، إن رحمن زاده أبلغه بأنه يعتقد بإصابته بالفيروس بعد أن شارك في مسيرات ذكرى "ثورة 1979" في الـ11 من الشهر الحالي.

كما أضاف رئيس مجلس المحافظة أنه أجرى تحاليل للكشف عن "كورونا" ووضع نفسه في الحجر الصحي بسبب تخوفه من الإصابة.

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إلى ذلك عقد مجلس بلدية طهران، السبت، اجتماعاً ناقش فيه إغلاق المجلس لمدة أسبوع، لكن القرار صدر بمواصلة العمل فيه مع احتمال تعطيل الاجتماعات نظراً لتغيب الأعضاء.

وفي وقت سابق نفت محافظة طهران نبأ إصابة أحد مسؤوليها بفيروس "كورونا"، مؤكدة أنه مصاب بزكام شديد ويخضع للعلاج في المشفى بسبب إصابة في الرئة.

كما جاء نفي المحافظة بعد أن تناقلت وسائل إعلام نبأ يقول إن مسؤولاً إيرانياً ثبت بعد الفحص بأنه مصاب بـ"كورونا".

وتم نقل رحمن زاده، عمدة الحي 13 في العاصمة طهران، إلى المستشفى بعد ظهور أعراض "كورونا" عليه الجمعة، وفق وسائل الإعلام نفسها.

5 وفيات و28 إصابة

يذكر أن إيران كانت أعلنت السبت وفاة شخص من بين 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات جراء كورونا في البلاد إلى خمسة وعدد الإصابات إلى 28.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جاهانبور، في تصريح عبر التلفزيون الرسمي: "لدينا عشر إصابات إضافية مؤكدة بفيروس كوفيد-19"، موضحاً: "للأسف أحد هؤلاء المصابين الجدد تُوفي".

إلى ذلك لم يحدد المتحدث مكان الوفاة إلا أنه أوضح أن ثمانية من بين المصابين بالفيروس يعالجون في مستشفى بمدينة قم على بعد 150 كلم نحو جنوب طهران ومصابين آخرين في العاصمة.