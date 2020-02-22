نائب إيراني: نشهد تستراً جديداً عن تفشي كورونا في مدننا

وسط تزايد القلق في إيران من إمكانية تستر الحكومة الإيرانية على العدد الفعلي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا، هاجم نائب تصرف السلطات في بلاده.

وقال النائب الإيراني، محمود صادقي، في تغريدة على حسابه على تويتر السبت: "بعد التستر على مقتل المواطنين جراء الأحداث الفظيعة في نوفمبر الماضي، وبعد ثلاثة أيام من الكذب، بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية، الآن وصل الدور إلى التستر على تفشي فيروس #كورونا".

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"في كل مدن إيران"

يأتي بعد أن نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، الجمعة، عن مسؤول بوزارة الصحة قوله إن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن. وقال المسؤول مينو محرز "استنادا إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى عدة مدن في البلاد منها طهران وبابل وآراك، ورشت وغيرها، ومن المحتمل أن يكون موجودا في كل مدن إيران".

كما أكدت إيران 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، توفيت حالتان منها.

والسبت، أعلنت السلطات الإيرانية وفاة مسؤول رسمي أصيب بكورونا.

وفاة اثنين

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أعلن، الخميس، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس "كوفيد-19" في إيران، غداة الإعلان عن حالتي وفاة. وقال: "في الإجمال تم إحصاء خمس حالات، أربع في مدينة قم (بينها حالتا وفاة)، وحالة جديدة في آراك المدينة التي تقع على بعد 125 كلم جنوب شرقي قم".

كما كانت وسائل الإعلام المحلية ذكرت، الأربعاء، وفاة شخصين من كبار السن من سكان مدينة قم (150 كلم جنوب طهران)، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن أول حالتي إصابة مؤكدتين بهذا الفيروس في إيران.

في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي الخميس، أن إيران ستشكل لجنة "مكافحة ووقاية" من الفيروس. وقال: "بتنا نحتاج لخطوات شاملة (من السلطات) ولتعاون المواطنين كافة".

في المقابل، اتهم ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات بإخفاء الحقيقة حول انتشار الفيروس وعدد الإصابات به لعدم تثبيط تعبئة السكان للانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة.