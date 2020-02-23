إيران.. زلزال بقوة 5.7 يضرب أذربيجان الغربية ويوقع 25 إصابة

ضرب زلزال شدته 5.7 درجة، الأحد، منطقة قطور في محافظة أذربيجان الغربية في غرب إيران، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية.

وبحسب مركز دراسة الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء في جامعة طهران، يقع مركز الهزة الأرضية في محافظة أذربيجان الغربية على بعد أقلّ من 10 كيلومترات من الحدود مع تركيا وعلى عمق 6 كلم.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، لوكالة "فرانس برس" إن 25 شخصاً أصيبوا بجروح وتمّ نقل 7 أشخاص إلى المستشفى.

وأضاف أن الهزة تسببت أيضاً بأضرار في عدد لم يحدد بعد من المنازل في أربع قرى قريبة من مركز الزلزال.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء "فارس" عن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة أذربيجان الغربية قوله إن 14 قرية في منطقتي خوي وسلماس تضررت من الزلزال الذي ضرب المحافظة الواقعة شمال غربي إيران.

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وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال إن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وأضاف المركز أن الزلزال‭ ‬كان على عمق 5 كيلومترات.

وقال المسؤول الإيراني للتلفزيون الرسمي: "أُرسلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة. لم ترد لدينا إلى الآن أي أنباء عن أضرار أو خسائر في الأرواح في المنطقة، وهي غير مأهولة بالسكان وتقع في إقليم أذربيجان الغرب".

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.