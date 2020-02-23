خامنئي: الإعلام الأجنبي حرض الناخبين على عدم المشاركة بالانتخابات

اتّهم المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، الأحد، الإعلام الأجنبي بأنه مارس "ضخا إعلاميا" لإحباط الإيرانيين وثنيهم عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 21 شباط/فبراير.

وقال خامنئي وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني الرسمي: "مارست الوسائل الإعلامية الأجنبية ضخّها الإعلامي السلبي منذ عدّة أشهر وكثّفته مع اقتراب موعد الانتخابات ولم تتوانَ خلال اليومين الأخيرين (قبل الانتخابات) عن استغلال أدنى فرصة، وتحجّجوا بمرض وفيروس من أجل ثني الناس عن المشاركة في الانتخابات".

ووجه خامنئي على تويتر الشكر للشعب الإيراني على مشاركته في الانتخابات، واصفا المشاركة في الانتخابات بالواسعة رغم الضخ الإعلامي "الخبيث".

وكانت وكالة "فارس" للأنباء، أفادت السبت، أن نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية في البلاد بلغت 42%، فيما تعتبر النسبة الأدنى في تاريخ الانتخابات بإيران بعد "الثورة الخمينية".

مقاطعة واسعة

وأفادت منظمة "مجاهدي خلق" في بيان، السبت، أن عدة تقارير من آلاف الدوائر الانتخابية في 31 محافظة، أظهرت مقاطعة واسعة النطاق للشعب الإيراني لما وصفتها بـ"مسرحية الانتخابات".

وكان وزير الاستخبارات الإيراني الذي زار لجنة الانتخابات بعد تسع ساعات من بدء عملية الاقتراع قال: "آمل أن تصل نسبة المشاركة إلى مستوى مقبول".