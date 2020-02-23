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وثائقي العربية "الشاه" يثير الجدل بإيران وهجوم أنصار النظام 

المصدر: دبي - العربية.نت
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أثارت سلسلة وثائقي "الشاه" التي تنفرد بعرضها العربية طوال شهر فبراير الجدل بين الرأي العام الإيراني الذي خرج شبابه للشارع منذ شهور للاحتجاج على الأوضاع المأساوية التي خلفتها ثورة الخميني على حكم الشاه.

وهاجم نشطاء من أتباع نظام الملالي على مواقع التواصل الاجتماعي الوثائقي الذي كشف زيف ثورتهم التي أفقرت الشعب الذي طالما كان يعيش في حرية ورخاء وتقدم بعهد الشاه الذي خلعته ثورة جوعت الشعب.

يذكر أنه لم يسبق لأحد أن تم تناول سيرة الشاه الراحل محمد رضا بهلوي كما قدمها وثائقي العربية من مختلف جوانبها الشخصية والتاريخية والسياسية بهذا الشكل والمحتوى والفصول التي تروي تاريخ إيران الحديث منذ جلوس الشاه على عرشه وحتى نهايته التراجيدية على يد ثورة الخميني وتخلي حلفائه عنه.

كلمات دالّة

#التواصل_الاجتماعي, #وثائقي_الشاه, #وثائقي_العربية, #محمد_رضا_بهلوي
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