إيران: ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 والإصابات 61

اعلن وزير الصحة الإيراني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 حالة وفاة و61 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد. وسجلت أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران، وفق ما أعلن متحدث باسم البرلمان الإثنين، ما يرفع حصيلة وباء كوفيد-19 إلى 12 حالة وفاة.

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وقال المتحدث اسد الله عباسي إن "وزير الصحة أعلن وفاة 12 شخصا و61 حالة إصابة في البلاد"، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا شبه الرسمية للأنباء بعد جلسة مغلقة للبرلمان خصصت لبحث هذا الملف.

وكانت إيران أغلقت الجامعات في طهران وعددا من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، نقلا عن مستشار وزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة في تصريح مساء السبت، وسط أنباء غير رسمية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 18 وفاة.

في سياق متصل، علقت إيران الرحلات الدينية إلى العراق، بسبب مخاوف من انتشار كورونا. من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، السبت، أن اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا تنصح العراقيين بعدم السفر إلى إيران حرصاً على سلامتهم.

إغلاق حدود

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء عن وزارة الصحة إعلانها عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا من العائدين من مشهد الإيرانية. وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لكويتي والثانية لمواطن سعودي والحالة الثالثة لشخص من غير محددي الجنسية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت قبل يومين وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء "كونا".

وقالت في بيان صحافي، الجمعة، إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين.

كما أشارت إلى أنه سيخضع أي مواطن كويتي قادم من إيران للحجر الصحي، مضيفة أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من إيران نظرا إلى الوضع الحالي.