مقتل 7 من الميليشيات الإيرانية في سوريا

قُتل الأسبوع الماضي سبعة من عناصر ميليشيات "فاطميون" التابعة لإيران، في سوريا بمعارك في إدلب وحلب.

ووفقا لموقع "دفاع مقدس" التابع للأركان الإيرانية، فقد قتل خلال الأسبوع الماضي، كل من حافظ نظري منمدينة ساوة في محافظة مركزي، ومنصور علي دادي من مدينة كرج، وقدرت الله موسوي من محافظة سمنان، وزمان بربري من مدينة فشافوية في طهران، وعلي محمد محمدي، وإسماعيل رضايي من محافظة مشهد، بمعارك إدلب في سوريا.

ومساء الجمعة، تم تشييع حميد رضا باب الخاني في مدينة أصفهان، الذي لقي مصرعه يوم 17 فبراير في غارة جوية بمحافظة حلب السورية.

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ويذكر أن حميد رضا باب الخاني، كان طالباً في جامعة "مالك الأشتر" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

هذا وقامت القوات الإيرانية بتبادل جثتين من قتلى "جبهة تحرير الشام"، مقابل جثة الضابط في فيلق القدس الإيراني أصغر باشا بور، الذي قتل في سوريا.

ويعد باشا بور من أقرب أصدقاء قاسم سليماني، الذي قتل بغارة جوية أميركية قرب مطار بغداد، الشهر الماضي.