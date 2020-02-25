نائب إيراني أصيب بكورونا: لا أمل لدي بالحياة

أكد النائب الإيراني الإصلاحي عن مدينة طهران، محمود صادقي، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب صادقي على "تويتر": "اختبارات كورونا جاءت إيجابية. ليس لدي أمل كبير في الاستمرار بالحياة في هذا العالم".

وفي نفس التغريدة، دعا صادقي، رئيس السلطة القضائية في إيران إلى الإفراج عن السجناء السياسيين لمنع إصابتهم بالمرض والسماح لهم بقضاء فترة مع أسرهم.

وقبيل إعلان النائب الإيراني عن إصابته، أكدت وكالة العمال الإيرانية إصابة نائب وزير الصحة، إيراج حريرجي، بالفيروس.

وقال مستشار وزير الصحة الإعلامي علي رضا وهاب زاده، في تغريدة، إن "اختبار كورونا المستجد الذي أجري على حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية".

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يذكر أن حريرجي كان يعاني من سعال متكرر، وتصبب عرقا خلال مؤتمر صحافي مشترك، الاثنين، مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.

وأعلن مسؤولون إيرانيون، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 15، بحسب وسائل إعلام رسمية، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس إلى الآن 95 مصاباً، بحسب ما صرحت به وزارة الصحة الإيرانية.