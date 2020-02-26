كورونا يحصد المزيد في إيران.. 19 حالة وفاة و139 مصاباً

أعلنت إيران، الأربعاء، عن تسجيل أربع وفيات جديدة لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد من بين 44 حالة جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة والإصابات إلى 139.

وسُجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في مدينة قم في إيران، وتسع في جيلان، وأربع في طهران، وثلاث في خوزستان، واثنتان في كل من سيستان وبلوشستان وكهكيلوية وبوير أحمد وفارس وواحدة في مركزي وكرمانشاه وأردبيل ومازندران ولورستان و سمنان وهرمزجان.

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من جهته، دعا وزير الصحة، سعيد نمكي، الأربعاء الإيرانيين إلى الالتزام بتعليمات الوزارة وإلا ستضطر الأخيرة إلى عزل مدن بأكملها، مؤكداً في الوقت عينه أن الحكومة بدأت بالسيطرة على الفيروس.

واعتبر أن شفاء عدد من المرضى من الفيروس خلال الأيام الماضية يدل على سيطرتنا على هذا المرض. وأضاف: "قمنا بتعبئة وتهيئة كل إمكانياتنا في هذه الأيام لمواجهة فيروس كورونا." وقال: "بدأنا بالسيطرة بشكل كامل على الفيروس".

"سلاح بيد العدو"

فيما شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة ألا يصبح كورونا "سلاحا في يد العدو" يمنع العمل والإنتاج في إيران.

ونقل الموقع الرسمي للرئاسة عن روحاني قوله "يجب عدم تحويل الفيروس إلى سلاح في يد أعدائنا لتعطيل العمل والإنتاج في البلاد".

"أميركا تخيفنا"

كما ندد بالولايات المتحدة لإشاعتها "الخوف" بشأن هذا الفيروس المستجد.

يأتي هذا في وقت ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 95، في حين يؤكد ناشطون ومسؤولون أن العدد أكبر بكثير.

كان النائب الإيراني عن مدينة قم، أحمد أمير آبادي، كشف سابقاً أن وفيات كورونا في قم بلغت 50 شخصاً حتى ليل الأحد، فيما نفت وزارة الصحة ذلك.