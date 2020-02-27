كورونا يتفشى في النظام.. ويصيب نائبة روحاني

أفادت وكالة "إرنا"، الخميس، بإصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ابتكار، إن نتائج الفحص الأولية حول إصابتها بالفيروس كانت إيجابية.

وبهذا يكون قد ارتفع إلى 4 عدد المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، ووفاة واحد.

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يذكر أن المصابين هم النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي، ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، وقد أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس في وقت سابق.

كما توفي الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، هادي خسرو شاهي، الخميس بالقاهرة، إثر إصابته بكورونا في مدينة قم وخضوعه للعلاج منذ أيام في مستشفى مسيح دانشفاري بالعاصمة طهران، وفق وكالة "إرنا".

26 وفاة و245 إصابة

يشار إلى أن إيران قالت، الخميس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 26، وهو أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، وإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 245.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهان بور، للتلفزيون الرسمي: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصدنا 106 حالات إصابة مؤكدة (جديدة). وصل عدد الوفيات إلى 26"، داعياً الإيرانيين لتجنب "السفر داخل البلاد ما لم يكن ضرورياً".

كما ذكر جهان بور أن هناك خططاً لفرض بعض القيود على زيارة الأماكن المقدسة وإلغاء بعض خطب صلاة الجمعة، مضيفاً: "لكن ذلك يحتاج لموافقة الرئيس قبل تنفيذه".

إلى ذلك لفت إلى أن المئات ممن يشتبه في إصابتهم بالفيروس تعافوا وخرجوا من المستشفى.

لا حجر صحياً

وأوضحت السلطات، بمن فيها الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، أن إيران لا تعتزم فرض حجر صحي على "أي مدن أو أحياء" رغم الارتفاع الحاد في الأرقام خلال فترة قصيرة.

لكن جهان بور قال إن الحكومة مددت إغلاق دور السينما والمنع المؤقت للأنشطة الثقافية والمؤتمرات أسبوعاً آخر.

كما أعلن مسؤولون أول حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في إيران الأسبوع الماضي.