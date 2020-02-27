كورونا يواصل نشاطه في إيران..  26 وفاة و245 مصاباً

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 26، بحسب ما أفادت قناة العالم الإيرانية على تليغرام، الخميس.

وأظهر رسم توضيحي لوكالة إيرنا أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالمرض بلغ 245. ولم تحدد ما إذا كان الذين توفوا ضمن هذا العدد.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا أمس الأربعاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 139 بينما بلغت الوفيات 19 حالة.

يذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت الأربعاء وفاة 19 شخصاً جراء الفيروس، في حين شكك العديد من الناشطين وحتى بعض النواب بتلك الأرقام، مؤكدين أنها أعلى بكثير.

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قيود على التنقل والتجمعات

كما أعلنت مساء الأربعاء فرض قيود على حرية التنقل داخل البلاد بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد أو المشتبه بإصابتهم به.

وقال وزير الصحة، سعيد نمكي، في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الإيراني "بدل إعلان الحجر الصحي في مدن، سنفرض قيوداً على تنقل من يشتبه بأنهم أصيبوا بعدوى (الفيروس) أو تأكدت إصابتهم به". وأضاف "تقرر نشر فرق عند مداخل العديد من المدن المزدحمة الحركة"، مشيراً إلى أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "منذ ليلتين في عدة أماكن"، بدون مزيد من التفاصيل.

كما أوضح أن عناصر هذه الفرق "سيقيسون حرارة أجسام الناس، ويوقفون المصابين أو المشتبه بإصابتهم. وتابع "أطلب من الناس عدم السفر" مؤكداً أن أي شخص "مشتبه" بإصابته "في مدخل مدينة" سيتم "بالتأكيد وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً"، لكنه لم يحدد المدن المعنية بالإجراء.

من جانب آخر أعلن أن "قيوداً على دخول" العديد من العتبات المقدسة خصوصاً مزار فاطمة بقم (وسط) المدينة التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء، والحضرة الرضوية في مشهد (شمال شرق) ثاني أكبر مدن إيران والمزار الكبير.