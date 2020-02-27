مسؤولو إيران في خطر.. كورونا يصيب رئيس الأمن القومي

بعد النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أفادت وكالة "فارس" الخميس.

وقال ذو النور إنه فرض على نفسه حجراً صحياً بعد أن ثبتت إصابته بكورونا، مؤكداً أن "إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس".

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يذكر أن النائب الإصلاحي عن مدينة طهران، محمود صادقي، كان أكد الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا. وكتب على "تويتر": "اختبارات كورونا جاءت إيجابية. ليس لدي أمل كبير في الاستمرار بالحياة في هذا العالم".

وفي نفس التغريدة، دعا صادقي رئيس السلطة القضائية في إيران إلى الإفراج عن السجناء السياسيين لمنع إصابتهم بالمرض والسماح لهم بقضاء فترة مع أسرهم.

إلى ذلك، أكدت وكالة العمال الإيرانية، الثلاثاء، إصابة نائب وزير الصحة، إيراج حريرجي، بالفيروس. وقال مستشار وزير الصحة الإعلامي، علي رضا وهاب زاده، في تغريدة، إن "اختبار كورونا المستجد الذي أجري للسيد حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية" لجهة الإصابة.

وفاة 22

يشار إلى أن عدد الوفيات بكورونا في إيران ارتفع إلى 22، بحسب ما أعلنت، الخميس، وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

كما أظهر رسم توضيحي للوكالة أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالمرض بلغ 141. ولم تحدد ما إذا كان الذين توفوا ضمن هذا العدد.

ومساء الأربعاء، أعلنت السلطات الإيرانية فرض قيود على حرية التنقل داخل البلاد بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بالفيروس أو المشتبه بإصابتهم به.

وقال وزير الصحة، سعيد نمكي، في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الإيراني: "بدل إعلان الحجر الصحي في مدن، سنفرض قيوداً على تنقل من يشتبه بأنهم أصيبوا بعدوى (الفيروس) أو تأكدت إصابتهم به". وأضاف: "تقرر نشر فرق عند مداخل العديد من المدن المزدحمة الحركة"، مشيراً إلى أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "منذ ليلتين في عدة أماكن"، بدون مزيد من التفاصيل.