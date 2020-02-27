أميركا تسمح بعمليات تجارية محدودة مع إيران

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع ل​وزارة الخزانة الأميركية​ (OFAC)، عن سماحه بتنفيذ عمليات مالية ل​إيران​ في إطار القناة الإنسانية التي تقودها ​سويسرا​، وذلك عبر ​البنك المركزي​ الإيراني.

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في التفاصيل، أكد المكتب أن ​الولايات المتحدة​ وسويسرا أكملتا الخميس، العمل الخاص بصياغة معايير أنشطة القناة، التي تعمل الآن بشكل كامل.

بدوره، أشار وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إلى أن الاتفاق يضمن استمرار تدفق السلع الإنسانية على الشعب الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أنه في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت سويسرا عن إطلاق آلية لتسديد قيمة السلع الإنسانية الموردة إلى إيران وأشار مصدر في وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن آلية التحويلات المالية هذه، مخصصة في المقام الأول للمواطنين الإيرانيين المحتاجين لعلاج طبي عاجل.

رخصة معاملات تجارية

وكانت الولايات المتحدة قد منحت، الخميس، رخصة تسمح بتنفيذ معاملات تجارية محددة مع البنك المركزي الإيراني الخاضع للعقوبات، في خطوة قالت إنها تتسق مع قناة مساعدات إنسانية سويسرية.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن قناة المساعدات الجديدة تعمل بكامل طاقتها اعتبارا من اليوم مع منحها تلك الرخصة.

كما أوضحت أن القناة ستسمح للشركات بإرسال أغذية وأدوية وإمدادات حيوية أخرى لإيران.

بينما أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع شركتين أخريين على الأقل تودان إرسال المواد الغذائية والأدوية إلى إيران عن طريق قناة المساعدات الإنسانية السويسرية.

وأبلغ هوك الصحافيين في حينه أن الشركات تبدي مزيدًا من الاهتمام بآلية المساعدات التي تهدف إلى توفير السلع للشعب الإيراني الذي يعيش في معاناة.