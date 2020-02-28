تعطيل برلمان إيران ونائب يتهم السلطات بالتكتم على كورونا

أعلن البرلمان الإيراني تعطيل أعماله حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، بينما اتهم أحد النواب السلطات بالتكتم على حقائق انتشار الفيروس وعدد الوفيات والإصابات.

وقال أسد الله عباسي المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني لوسائل الإعلام إنه نظرا لانتشار كورونا في البرلمان، تم تعليق أعماله حتى إشعار آخر.

وكان محمد علي وكيلي، النائب عن طهران، قد أكد إصابة 4 نواب بفيروس كورونا بعد إجراء فحوصات على 30 نائبا.

وفي السياق، اتهم النائب الإيراني غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، المسؤولين الإيرانيين بإخفاء المعلومات عن الشعب حول العدد الحقيقي والمرتفع لعدد الإصابات والوفيات بكورونا.

وذكر جعفر زاده، في مقابلة مع موقع "امتداد"، أن المقابر تظهر أعدادا كبيرة أكثر بكثير مما هو معلن عن عدد الوفيات.

وطالب النائب القضاء بإطلاق سراح السجناء السياسيين للحيلولة دون تفشي كورونا بينهم.

إغلاق المدارس

هذا وقررت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، إغلاق جميع المدارس في البلاد حتى الثلاثاء، تحسباً لانتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما أكد متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، الجمعة، وفاة 34 وإصابة 388 بفيروس كورونا حتى الآن.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مساعد وزير الصحة الإيراني، كيانوش جهانبور، قوله إن "وتيرة انتشار الفيروس عالية ونتمنى من المواطنين أن يراعوا الإجراءات الصحية".

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وطالب المسؤول الصحي الإيراني "بإلغاء الرحلات بين المدن حفاظاً على سلامة المواطنين".

هذا وأكد المتحدث باسم هيئة الصحة العالمية، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفاً والوفيات إلى 2858.

وأضاف أن حوالي 80000 مصاب في الصين 10% منهم في حالة خطرة، مشيراً إلى أن حالات الإصابة بلغت 4351 مصاباً بالفيروس و67 وفاة في 49 بلداً خارج الصين.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أوضحت، الأربعاء، أن انتشار فيروس كورونا في العالم مقلق للغاية، إلا أنه ليس وباء.

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وكانت وكالة "إرنا" أفادت، الخميس، بإصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ابتكار، إن نتائج الفحص الأولية حول إصابتها بالفيروس كانت إيجابية.

وبهذا يكون قد ارتفع إلى 4 عدد المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، ووفاة واحد.

يذكر أن المصابين هم النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي، ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، وقد أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس في وقت سابق.

كما توفي الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، هادي خسرو شاهي، الخميس بالقاهرة، إثر إصابته بكورونا في مدينة قم وخضوعه للعلاج منذ أيام في مستشفى مسيح دانشفاري بالعاصمة طهران، وفق وكالة "إرنا".