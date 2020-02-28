إيران: وفاة 34 وإصابة 388 بفيروس كورونا

أكد متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، في يبان بثه التلفزيون الرسمي، الجمعة، وفاة 34 وإصابة 388 بفيروس كورونا حتى الآن.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية على "تليغرام"، عن مساعد وزير الصحة الإيراني، كيانوش جهانبور، أن "وتيرة انتشار الفيروس عالية ونتمنى من المواطنين أن يراعوا الإجراءات الصحية".

وطالب المسؤول الصحي الإيراني "بإلغاء الرحلات بين المدن حفاظا على سلامة المواطنين".

هذا وأكد المتحدث باسم هيئة الصحة العالمية، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858.

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وأضاف أن حوالي 80000 مصاب في الصين 10% منهم في حالة خطرة، مشيرا إلى أن حالات الإصابة بلغت 4351 مصابا بالفيروس و67 وفاة في 49 بلدا خارج الصين.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أوضحت، الأربعاء، أن انتشار فيروس كورونا في العالم مقلق للغاية، إلا أنه ليس وباء.