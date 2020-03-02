الحرس الثوري على خط كورونا في إيران.. بحرب كيماويات

دخل الحرس الثوري الإيراني رسمياً مساء الاحد على ملف مكافحة فيروس كورونا المنتشر في البلاد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الجيش الإيراني استعداده للانضمام إلى تلك الحرب أيضا.

في التفاصيل، أفادت وكالة أنباء" فارس" أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن أنه شكل "مقرا خاصا" لمكافحة كورونا مستنفرا كل إمكانياته في هذا الصدد.

وفي غضون ساعات، انتشرت قوات الحرس الثوري الإيراني في شوارع طهران بسيارات وشاحنات تحمل خراطيم المياه المضادة للشغب وبدأت برش الشوارع بمواد التعقيم.

وقال الحرس إنه سوف يستخدم مهارات الحرب المضادة للكيماويات في مكافحة فيروس كورونا.

🔴🎥 عملیات سرکوب #کرونا توسط خودروهای یگان ویژه ناجا در تهران pic.twitter.com/M0XygNfuNy — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 1, 2020

كما انتشرت صور ومقاطع لانتشار سيارات وشاحنات تتبع لقوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الداخلي الإيراني في الشوارع لغرض الانضمام إلى الحملة.

مخاوف من احتجاجات

وبينما تقول قوات الأمن والحرس الثوري إن مشاركتها تأتي في إطار استنفار كافة الطاقات والإمكانيات لمكافحة انتشار فايروس كورونا، اعتبر ناشطون أن هذا الانتشار يأتي تحسبا لاندلاع احتجاجات ضد النظام بسبب سوء ادارته للأزمة والتعامل الأمني مع تفشي المرض خاصة بعد عدة تجمعات في مختلف المناطق ضد تقصير الحكومة في احتواء الكارثة خلال الأيام الماضية.

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وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية "ايسنا" أن الحرس الثوري وميليشيات الباسيج سيبقيان في الشوارع إلى أن يعود الوضع إلى طبيعته وهذا ما يفسر خوف النظام من الاحتجاجات في المدن حيث يزداد الوضع توترا وخطورة، بحسب مراقبين.

من جهة أخرى، يرى محللون أن هذه الخطوة محاولة من الحرس الثوري بهدف تصوير حكومة روحاني على أنها غير كفوءة حيث تصرف الأول بالمثل خلال الفيضانات التي اجتاحت إيران في أبريل 2019.

54 وفاة بسبب كورونا

يأتي هذا بعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المصابين بفايروس كورونا ارتفع من 593 إلى 978 خلال يومين، بينما ارتفعت الوفيات الى 54 شخصا.

وقال كيانوش جهانبور إنه تم تأكيد حالات جديدة في عدة مدن، من بينها مشهد، التي تعد موطناً لأهم الأضرحة الشيعية في إيران وتجذب زوارا من جميع أنحاء المنطقة. وكانت الحكومة قد دعت إلى غلق هذه الأضرحة أمام الجمهور، إلا أن رجال الدين لم يستجيبوا.

وهناك 11 حالة وفاة إضافية وفقاً للأرقام الجديدة، مقارنة بما أعلنته الحكومة أمس السبت، و385 إصابة جديدة. ومع ذلك، تشير الأعداد الجديدة إلى انخفاض نسبة الوفيات مقارنة بالإصابات من 20 إلى نحو 5.5%.

إلى ذلك ذكرت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية الأحد، أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية إلى مدينة رشت، عاصمة محافظة غيلان شمال البلاد، دون أن تذكر الأسباب.

يذكر أنه يوجد في غيلان أكبر عدد من الإصابات في البلاد، بعد العاصمة طهران ومدينة قم، مركز تفشي الفيروس.