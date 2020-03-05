كورونا يعزل إيران عن العالم.. مطار الخميني بلا مسافرين

أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلو مطار الخميني في العاصمة الإيرانية طهران مع تفشي فيروس كورونا وتكتم السلطات على الأعداد الحقيقية للمصابين والوفيات، وحظر الكثير من الدول السفر إلى إيران.

يأتي ذلك فيما أفاد موقع إيران إنترناشيونال - عربي على "تويتر"، نقلاً عن مصادر، مساء الأربعاء، بأن عدد الوفيات في جميع المحافظات الإيرانية جراء فيروس كورونا وصل إلى 483 شخصاً، كما أفاد بوفاة محسن حبيبي، أحد مدرسي الحوزة العلمية في قم، ونقل عن مواقع إيرانية قولها إن وفاته كانت بسبب إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أكده موقع "انتخاب" الإيراني.

فيديو متداول يظهر خلو مطار الخميني في العاصمة الإيرانية طهران مع تفشي فيروس #كورونا وتكتم السلطات على الأعداد الحقيقة للمصابين والوفيات، وحظر الكثير من الدول السفر إلى #إيران pic.twitter.com/RbfRx50HqS — العربية (@AlArabiya) March 5, 2020

وكان موقع "بيك إيران" كشف عن وفاة أحد قيادات مخابرات الحرس الثوري (القوات الأرضية) بسبب كورونا. وأضاف أن رمضان بورقاسم، قائد في مخابرات الحرس الثوري ونائب وزير الاتصالات في حكومة روحاني الأولى والثانية ورئيس هيئة ومقر إقامة صلاة الجمعة في مدينة ساري توفي في مستشفى الخميني في ساري بسبب إصابته بمرض كورونا. إلا أن مواقع إيرانية نفت وفاته بكورونا وذكرت أنه توفي وفاة طبيعية

يأتي ذلك فيما ذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية نقلا عن الرئيس حسن روحاني أثناء حديثه في اجتماع للحكومة، الأربعاء، أن تفشي فيروس كورونا في البلاد أصاب كل الأقاليم تقريباً البالغ عددها 31 محافظة.

وأضاف "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي أصاب العديد من بلدان العالم، ويجب علينا العمل معاً لمعالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".