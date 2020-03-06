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بالفيديو.. صف من القبور بانتظار ضحايا كورونا في إيران

المصدر: دبي - العربية.نت
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تداول ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الجمعة، فيديو يظهر عشرات القبور المحفورة في سقز بمحافظة كردستان غرب إيران.

وخلال الأيام الماضية نشر مغردون إيرانيون عشرات المقاطع المصورة تكشف هول الكارثة في البلاد بعد تفشي الفيروس في معظم المحافظات الإيرانية بحسب ما أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان متحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا قفز اليوم الجمعة إلى 124 بعد وفاة 17 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أنه تم اكتشاف أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بالمرض. وأوضح المتحدث أن عدد الإصابات ارتفع إلى 4747.

وأضاف أن الإصابات الجديدة تخص "على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم".

يذكر أن إيران كانت أعلنت أمس الخميس عن 3513 حالة إصابة. كما أكد وزير الصحة سعيد نمكي أن بلاده ستمدد إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين وتفحص الأشخاص في المناطق الأشد تضررا عن طريق الهاتف بعد أن ثارت مخاوف من أن خطة سابقة للزيارات المنزلية قد تتسبب في نشر المرض.

كلمات دالّة

#إيران, #كورونا
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