كورونا يحصد المزيد في إيران.. وفاة 6 من البنك المركزي

. طبق اطلاع واصله تا کنون۶ نفر از همکاران عزیز وتلاشگر نظام بانکی کشور درجریان خدمت رسانی به مردم بزرگوار کشورمان به ویروس کرونا مبتلا شده و به رحمت حق پیوسته اند. درگذشت این سربازان خط مقدم خدمت به مردم درشعب بانکهای کشور را به خانواده گرامی آنها و مدیران وهمکارانشان تسلیت میگویم . روحشان شاد وقرین رحمت الهی باشد. در یادداشت چند روز پیش تأکید کردم ،علیرغم ریسک فعالیت در شعب بانکها،شاهدتلاش هاو زحمات همکاران عزیز نظام بانکی،برای خدمت به مردم، خصوصاًدر شعب بانکهاهستیم. مردم عزیز مان قطعاً قدر دان تلاش این عزیزان هستند.من نیز مجدداً به سهم خودم، به تمامی همکاران خوبم خسته نباشید گفته و ضمن توجه دادن به رعایت جدی دستورالعمل های بهداشتی و مراقبت های لازم ، بابت تلاشها وخدمات آنها، قدردانی میکنم.