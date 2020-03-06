مسؤول إيراني: كورونا سيصيب 40% من سكان طهران هذا الشهر

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران وتوسعه ليشمل جميع المحافظات في البلاد، رجح عضو لجنة مكافحة الفيروس المستجد، مسعود مرداني، إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان العاصمة طهران بهذا الفيروس قبل الـ20 من مارس الجاري.

وأوضح خلال مقابلة مع صحيفة "إيران أون" الخميس أن مصاباً واحدا يمكن أن ينقل العدوى إلى 4 أشخاص في الوقت ذاته.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان أعلن أثناء حديثه في اجتماع للحكومة، يوم الأربعاء، أن تفشي كورونا في البلاد، أصاب كل الأقاليم تقريباً البالغ عددها 31 محافظة.

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فحص عن طريق الهاتف

وكان وزير الصحة الإيراني أعلن أمس الخميس أن بلاده ستمدد إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين وتفحص الأشخاص في المناطق الأشد تضررا عن طريق الهاتف بعد أن ثارت مخاوف من أن خطة سابقة للزيارات المنزلية قد تتسبب في نشر المرض.

وأوضح وزير الصحة سعيد نمكي عبر التلفزيون الرسمي أن إيران، التي بها أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض خارج الصين، ستُبقي المؤسسات الأكاديمية مغلقة حتى نهاية السنة الفارسية في 20 مارس.

كما أشار إلى أنه سيتم الاتصال بالعائلات هاتفيا للمساعدة في تحديد الحالات المحتملة، وستقوم فرق صحية بتطهير الأماكن العامة، مضيفاً أن الخطة ستبدأ انطلاقاً من مناطق قم وجيلان وأصفهان.

وكان نمكي أعلن يوم الأحد أنه سيتم إرسال 300 ألف فريق، بينهم أعضاء من قوات الباسيج، لإجراء فحوص فيروس كورونا في المنازل.

إلا أن تلك الخطة أثارت انتقادات من الإيرانيين على الإنترنت بخصوص احتمال نشر هذه الفرق للمرض بدلا من مكافحتها للعدوى.



إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن 107 أشخاص توفوا بسبب كورونا بينما بلغت الإصابات 3513 حتى الآن. وأضاف "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تضمنت العينات المختبرية المؤكدة 591 إصابة بكوفيد-19... لذلك لدينا 3513 حالة، وتوفي 15 شخصا في اليوم السابق ليصل مجموع مواطنينا الأعزاء الذين توفوا إلى 107".