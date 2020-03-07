فيديو مروع.. إيراني مصاب سقط أرضا في الشارع ولا مغيث

تداول ناشطون إيرانيون السبت فيديو جديد لشخص سقط في أحد الشوارع بمدينة ميناء أنزلي شمال البلاد، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وفي المقطع الحديث الذي صورته امرأة على ما يبدو، ظهر رجل ملقى على الأرض، في حين قالت المصورة إن هذا الرجل هنا في ميناء أنزلي (شمال إيران) سقط مراراً على الأرض حتى انفجر رأسه، وسال دمه، إثر إصابته بكورونا."

Bandar Anzali, N #Iran

Voice says man with #COVIDー19 symptoms fell several times and broke his head.

bystanders called the hospital but were told that they don't have ambulances.

There are numerous reports on delay in attending to emergency cases of #coronavirus pic.twitter.com/QmwN3DEF4o — IRAN HRM (@IranHrm) March 6, 2020

وتابعت قائلة: "أترون جميع الأشخاص الملتفين حوله هنا، لقد اتصلوا مراراً بالإسعاف، إلا أن الأخير طلب منهم الانتظار لعدم توفر سيارات لنقل المرضى".

يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع أعداد المصابين في البلاد بحيث وصل في آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة الإيرانية إلى أكثر من 4700 مصاب.

4747 إصابة بكورونا

فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي وفاة 124 شخصا من بين 4747 حالة إصابة مؤكدة في إيران.

إلى ذلك، أقر جهانبور أن الفيروس بات الآن موجودا في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة.

كما أسف لوجود "ازدحام مروري شمال البلاد، بسبب تدفق الإيرانيين على المواقع السياحية الشعبية "رغم التحذيرات العديدة والمخاطر التي يطرحها ذلك". وتوجه إلى الإيرانيين قائلاً "لا تسافروا إلى المحافظات الشمالية... عبر قيامكم بذلك تسهلون انتقال الفيروس إلى عائلاتكم وأصدقائكم".