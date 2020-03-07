21 مسؤولاً إيرانياً طالهم كورونا.. وفاة 7 منهم

مع انتشار فيروس كورونا في إيران، ارتفعت حصيلة المسؤولين المصابين إلى واحد وعشرين توفي منهم سبعة، آخرهم النائبة في البرلمان عن مدينة طهران فاطمة رهبر.

كانت رهبر، وهي نائبة منتخبة للبرلمان الجديد الحادي عشر، عن حزب "مؤتلفة" الإسلامي المحافظ، قد دخلت في غيبوبة جراء إصابتها بكورونا.

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إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي اليوم تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا وتشخيص 1076 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة.

وأضاف جهانبور أن هناك أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حاليا تأكدت إصابة 5823 شخصاً منهم بفيروس كورونا.

من جهته، أعلنت القوة البرية للحرس الثوري الإيراني أنها أصبحت تمتلك الآن 9 مستشفيات ثابتة وأخرى متنقلة جاهزة لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

في هذا السياق وصف نشطاء إيرانيون الإجراءات التي يتخذها الحرس الثوري لمكافحة الفيروس بالمسرحية التي يحاول من خلالها تحسين صورته التي اهتزت كثيرا خلال الفترة الماضية.

وكان الحرس الثوري قد أكد توليه إدارة أزمة كورونا بدلا من وزارة الصحة.