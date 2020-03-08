شركة إيران للطيران توقف كل الرحلات لأوروبا

نقلت وكالة إيران للأنباء عن بيان لمنظمة الطيران المدني أن شركة إيران للطيران علقت جميع الرحلات الجوية للوجهات الأوروبية.

وأضافت الوكالة، نقلا عن البيان أنه في ضوء "القيود التي فُرضت على رحلات (إيران للطيران) من قبل أوروبا لأسباب غير واضحة، جرى تعليق جميع رحلات إيران للطيران إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر".

وتعاني إيران تفشيا لفيروس كورونا، حيث سجلت 5823 إصابة بالعدوى، و145 حالة وفاة، وهو من أعلى معدلات الوفاة بالمرض خارج الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، و1076 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة، و5823 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر متلفز هناك "أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حاليا تشتبه إصابتهم"، مضيفا أن 1669 شخصا تأكدت إصابتهم تعافوا من الوباء الذي أطلق عليه رسميا "كوفيد-19".

وفاة نائبة بالبرلمان

إلى ذلك، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، السبت، أن فاطمة رهبر النائبة بالبرلمان الإيراني توفيت إثر إصابتها بكورونا في مؤشر آخر على أن المرض ينتشر داخل مؤسسات الدولة.

وتوفيت النائبة المنتمية للتيار المحافظ من طهران أمس الجمعة. كما توفي في 29 فبراير النائب محمد علي رمضاني دستك.

يشار إلى أن رهبر (البالغة من العمر 55 عاما) هي عضو اللجنة المركزية لحزب "مؤتلفة" الإسلامي. وكانت نائبة في الدورات السابقة لمجلس الشورى في الدورات السابعة والثامنة والتاسعة.

وجاء ترتيبها في انتخابات الدورة الحادية عشرة بالمركز الثاني عشر عن العاصمة طهران.

إصابة 23 نائباً

وكان المتحدث باسم مجلس الشورى الإيراني، أسد الله عباسي، أعلن في وقت سابق، أن 23 نائباً في البرلمان مصابون بفيروس "كورونا" من أصل 100 نائب أجروا فحوصات طبية.

وفي الثاني من مارس/آذار أعلنت تسنيم وفاة محمد مير محمدي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام بعد الإصابة بفيروس كورونا.

كما أصيب مساعد وزير الصحة وعضو آخر بالبرلمان بالفيروس.

يذكر أن إيران تعتبر أحد أكثر البلدان تضررا من الفيروس خارج الصين وقد سجلت أمس الجمعة 4747 حالة إصابة لترتفع مجدداً هذه الحصيلة اليوم.