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مسؤول "الصحة" بإيران يتصبب عرقا أثناء تقديم إفادته اليومية

المصدر: العربية.نت
المتحدث باسم وزير الصحة في إيران كبانوش جهانبور
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ظهر المتحدث باسم وزير الصحة في إيران، كبانوش جهانبور، السبت، وهو يتصبب عرقاً أثناء تقديم إفادته اليومية عن تفشي فيروس كورونا في إيران، وآخر إحصائيات الوفيات والإصابات في البلاد.

وغادر المنصة لبضع ثوان لإحضار بعض المحارم لتجفيف عرقه، ثم استأنف إفادته اليومية.

وقال المتحدث إن إيران سجلت 1076 إصابة بـفيروس كورونا في يوم واحد. كما وضعت 16 ألف شخص قيد الحجر الصحي.

يأتي ذلك فيما تحدث النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، علي رضا رحيمي، على صفحته في "تويتر" عن إخفاء معلومات تفشي فيروس كورونا بمدينة قم، بحسب ما نقلت عنه "إيران إنترناشيونال - عربي".

وغرد قائلا: "على مسؤولي قم الرد على سؤالين: لماذا تم إخفاء تفشي كورونا أيام الانتخابات؟ ولماذا لم يتم إخضاع قم للحجر الصحي، لتجنب تفشي الفيروس في البلاد؟"

كلمات دالّة

#إيران, #طهران, #كورونا, #فيروس_كورونا
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