فيديوهات مفزعة لإيرانيين يموتون بالشوارع بسبب كورونا

شاهد | المتحدث باسم وزير الصحة في #إيران يتصبب عرقا أثناء تقديم إفادته اليومية عن #كورونا pic.twitter.com/cGQUusCRYv — العربية (@AlArabiya) March 7, 2020

شهد الشارع الإيراني حالة من الرعب بسبب فيديوهات منتشرة لحالات وفاة مواطنين مصابين بفيروس كورونا ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تساقطهم في الشوارع بعد إصابتهم بالمرض القاتل.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروعاً لمواطن إيراني ضحية للإصابة بفيروس كورونا في مدينة انزلي بمحافظة جيلان يسقط على الأرض وينزف من الرأس وسط ذعر المارة خوفا من العدوى مع عجز حكومي عن السيطرة على الأوضاع مع تفشي المرض حتى بعد تدخل الحرس الثوري.

فيما أظهر مقطع فيديو آخر متداول مشهدًا مروعًا لرجل كبير مصاب بفيروس كورونا وهو يرقد على أحد الأرصفة في مدينة زاهدان، حيث ظهر الرجل في الفيديو وهو يتألم ولا يقوى على القيام، وكان يسعل بشدة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

مواطن إيراني مصاب بـ #كورونا في مدينة انزلي بمحافظة جيلان يسقط على الأرض وينزف من الرأس وسط ذعر المارة خوفا من العدوى مع عجز حكومي عن السيطرة على الأوضاع مع تفشي المرض حتى بعد تدخل الحرس الثوري pic.twitter.com/K0okT6H66Q — العربية (@AlArabiya) March 7, 2020

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، و1076 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة، و5823 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر متلفز "هناك أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حاليا تشتبه إصابتهم"، مضيفا أن 1669 شخصا تأكدت إصابتهم تعافوا من الوباء الذي أطلق عليه رسميا "كوفيد-19".

وفاة نائبة بالبرلمان

إلى ذلك، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، السبت، أن فاطمة رهبر النائبة بالبرلمان الإيراني توفيت إثر إصابتها بكورونا في مؤشر آخر على أن المرض ينتشر داخل مؤسسات الدولة. وتوفيت النائبة المنتمية للتيار المحافظ من طهران أمس الجمعة.كما توفي في 29 فبراير النائب محمد علي رمضاني دستك.