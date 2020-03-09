إيران.. "إجازات من السجن" لـ70 ألف شخص تجنباً لانتشار كورونا

أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، ابراهيم رئيسي، عن منح "إجازات" لـ70 ألف سجين "ممن لا يشكلون خطراً على أمن المجتمع"، حسب وصفه، وذلك تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن رئيسي قوله إنه سيتم إعطاء الأولوية للسجناء الذين يعانون من أمراض في عملية إطلاق السراح المؤقت.

من جهتها، انتقدت منظمات حقوقية عدم شمول المعتقلين والسجناء السياسيين بقرار إطلاق السراح المؤقت، معتبرةً أنهم "الأحق" بالحصول على هذه الفرصة.

في سياق آخر، قال رئيسي، خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، إنه "ينبغي أن تُقعد جلسة لمحاكمة المتهمين باحتكار الأدوات والمواد الطبية، وأن يتم توزيع المواد المصادرة بسرعة" على المؤسسات الاستشفائية.

موضوع يهمك توفي فرزاد تذري المساعد السياسي السابق للحرس الثوري الإيراني جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق ما أعلنت وكالة... بالأسماء والصور.. كورونا يحصد قيادات إيرانية بقمة هرم السلطة إيران

وأكد على ضرورة الحفاظ على صحة الكادر الطبي، معتبراً أنه يتعين على السلطات أن تتصرف بسرعة لتعويض أوجه القصور، ودعم "هؤلاء الجنود في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا".

وشدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية على أن "الإدارة متعددة المستويات للوضع الحالي في البلاد تتطلب مبادئ توجيهية شاملة وثباتا واتساقا في التنفيذ والإدارة".

في سياق آخر، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بلغ 237 حالة بينما بلغت الإصابات 7161.

وشملت الأرقام 595 إصابة جديدة و43 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشهد إيران واحدا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين حيث نشأ الفيروس. ويتخوف العديد من أهالي المساجين من انتشار الفيروس داخل السجون الإيرانية.