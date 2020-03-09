إيران تحت وطأة كورونا.. 237 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة

أكد مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، کیانوش جهانبور، الاثنين، أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 237 والمصابين إلى 7161 والمتعافين إلى 2391 حالة، نقلا عن وكالة "إرنا".

وبحسب وزارة الصحة، شهد الأحد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بسبب الوباء، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى بالمرض في 19 شباط/فبراير.

ونصح مدير مركز الإعلام في الصحة الإيرانية، جهانبور، الأحد، المواطنين بتجنب التجمعات الكبيرة والبقاء في المنزل.

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وقال إن محافظة طهران لا تزال الأولى في البلاد، حيث ينتشر الفيروس في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31.

والأحد، تم الكشف عن 685 إصابة في المجمل في مدينة قم الواقعة على بعد 150 كلم نحو جنوب العاصمة الإيرانية.

وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في 3 محافظات: قم وجيلان ومازندران، بسبب تصاعد وتيرة تفشي الفيروس بها.